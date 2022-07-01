К болгарскому порту и курорту прибило противокорабельную мину

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В акваторії Чорного моря знищили міну, яка дрейфувала за 50 кілометрів від узбережжя неподалік від міста Варна — це великий порт у болгарії, поруч розташовані курорти «Золоті піски» та «Сонячний берег».

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30 червня міну знищили, повідомили у прес-службі Військово-морських сил Болгарії.

Небезпечний предмет помітив у відкритому морі екіпаж теплохода Monterey. Він ходить під прапором Ліберії. На місце вийшов базовий тральник «Прибой» та вилетів вертоліт «Пантер» ВМС Болгарії.

За даними військових, це була якірна міна типу «Ям». Її підірвали водолази. Болгарські ВМС не повідомляють, хто міг встановити цю міну у морі.

Нагадаємо, що 21 червня на один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну. Всього біля узбережжя Одещини від початку війни виявили вже декілька десятків мін.

Міна, на якій на пляжі у Грибівці підірвався чоловік, була однією з тих, що лишили в морі російські кораблі.