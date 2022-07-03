В СМИ появились фото фрагментов ракет российского "Панциря" в обстрелянных многоэтажках Белгорода

https://racurs.ua/n172319-v-smi-poyavilis-foto-fragmentov-raket-rossiyskogo-pancirya-v-obstrelyannyh-mnogoetajkah-belgoroda.html

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У ЗМІ з’явились повідомлення, що в обстріляних багатоповерхівках Бєлгорода застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК «Панцир С1».

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На озброєнні ЗСУ таких ракетно-гарматних комплексів немає. Тому блогери припускають, що удар по Бєлгороду міг бути нанесений російською ракетою. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 липня не повідомляв про атаку по Бєлгороду.

На першому фото — частина зенітної керованої ракети «Панцир-С», яку помітили в одному із житлових будинків російського міста. На другому — як вона загалом виглядає.

Нагадаємо, що вранці 3 липня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, з території якої рашисти в тому числі обстрілюють українські міста, заявив, що у результаті нічних «хлопків» троє росіян загинуло, ще четверо отримали поранення. Крім того, Гладков розповідає про нібито 11 зруйнованих багатоквартирних будинків та пошкоджених 39 приватних.

Від чого саме були «гучні звуки», Гладков не уточнив, але написав, що працювала протиповітряна оборона. Місцеві ЗМІ та пабліки в соцмережах пишуть, що після нічних «обстрілів» Бєлгорода на одному з будинків повис фрагмент ЗРК «Панцир». Такий вид ракет перебувають на озброєнні росії, в ЗСУ таких немає.