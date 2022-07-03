Российского хоккеиста задержали из-за уклонения от призыва - он подписал контракт с клубом НХЛ

https://racurs.ua/n172320-rossiyskogo-hokkeista-zaderjali-iz-za-ukloneniya-ot-prizyva-on-podpisal-kontrakt-s-klubom-nhl.html

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Голкіперу збірної росії з хокею Івану Федотову, який підписав контракт із клубом НХЛ «Філадельфія Флайєрз», загрожує до двох років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу.

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Напередодні російські ЗМІ повідомили, що хокеїста затримали у Санкт-Петербурзі співробітники військкомату.

За статтею, яка інкримінується хокеїсту, передбачена санкція до двох років позбавлення волі. Питанням, що стосується майбутнього Івана Федотова, займається представник ФХР. Незважаючи на те, що Федотов виступав за ЦСКА, йому намагаються інкримінувати ст. 328 КК росії, — заявив співрозмовник агенції РИА «Новости».

Опитані російськими ЗМІ юристи натякають, що поки Федотов грав у ЦСКА, за нього «клопотали», а коли вирішив виїхати до Америки, згадали, що хокеїст — військовозобов’язаний.

Федотову 25 років (призовний вік до — 27 років). У складі ЦСКА голкіпер виборов Кубок Гагаріна за підсумками сезону-2021/22. Після цього він підписав контракт із клубом НХЛ «Філадельфія Флайєрз», який вибрав його на драфті 2015 року під загальним 188-м номером.

Воротар зазначав, що переїзд до США запланував на липень. У складі збірної росії Федотов став срібним призером Олімпійських ігор у Пекіні.