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Ракурс
Рашисты 3 июля обстреляли Славянск, фото: Вадим Лях

Шестеро погибших — последствия сильного обстрела Славянска (ФОТО, ВИДЕО)

3 июл 2022, 18:28
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Місто Слов’янськ Донецької області сьогодні, 3 липня, зазнало найпотужніших за останній час обстрілів.



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За попередніми даними, загинули шестеро осіб, серед них одна дитина. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Також 15 людей дістали поранення.

Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М’ясокомбінат… Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах — КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції, — зазначає Лях.

Рашисти 3 липня обстріляли Слов’янськ, фото: Вадим Лях

Нагадаємо, росіяни сьогодні обстріляли Слов’янськ з реактивних систем залпового вогню. В результаті спалахнули близько 15 пожеж.

Источник: Ракурс


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