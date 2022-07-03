Рашисты 3 июля обстреляли Славянск, фото: Вадим Лях

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Місто Слов’янськ Донецької області сьогодні, 3 липня, зазнало найпотужніших за останній час обстрілів.

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За попередніми даними, загинули шестеро осіб, серед них одна дитина. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Також 15 людей дістали поранення.

Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М’ясокомбінат… Руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах — КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції, — зазначає Лях.

Нагадаємо, росіяни сьогодні обстріляли Слов’янськ з реактивних систем залпового вогню. В результаті спалахнули близько 15 пожеж.