Паспорт гражданина рф нашли у заместителя председателя Харьковского облсовета

Паспорт гражданина рф нашли у топ-чиновника. Фото:

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Заступник голови Харківської обласної ради мав подвійне громадянство — у чиновника виявили паспорт громадянина росії.

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За оперативною інформацією, заступник голови облради отримав паспорт країни-агресора ще у 2014 році в окупованому Севастополі. Також чиновник володіє посвідченням водія та податковим номером, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії. Про це 6 липня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що правоохоронці вже звернулися до Харківської облради з метою відсторонення посадовця від посади. Це необхідно зробити, бо чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації. Обласна рада вже найближчим часом планує розглянути це питання.

У ДБР додали, що 24 лютого системно відпрацьовують інформацію щодо виявлення громадян, у тому числі силовиків та представників влади, які можуть бути пособниками росії.

Нагадаємо, російські окупанти вже почали видавати паспорти громадян рф на окупованій території в Запорізькій та Херсонській областях. Країна-агресор не заважає на те, що примусова паспортизація мешканців окупованих територій порушує міжнародне гуманітарне право.