Детали визового режима с россией раскрыли в Кабмине. Фото: pravdatutnews.com

https://racurs.ua/n171821-vizovyy-rejim-s-rossiey-stali-izvestny-detali-pravitelstvennogo-postanovleniya.html

Ракурс

Візовий режим з російською федерацією запрацює в Україні з 1 липня 2022 року.

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з російським урядом про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року. Про це повідомляється у постанові Кабміну № 692 від 17 червня.

У документі зазначається, що припиняється угодами між урядом України та урядом країни-агресора про безвізові поїздки українців та росіян. Ця угода була підписана у січні 1997 року у Москві.

Нова урядова постанова передбачає, що запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для російських громадян — жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів. Крім того, мешканці прикордонних територій рф повинні в’їжджати в Україну та виїжджають з неї виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Нагадаємо, 17 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для громадян російської федерації.