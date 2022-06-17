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Ракурс
Візовий режим з росією 1 липня запроваджує Україна

Візовий режим з росією з 1 липня запроваджує Україна

17 чер 2022, 14:19
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Візовий режим для громадян росії з 1 липня запроваджує Україна. 17 червня Кабінет міністрів має ухвалити це рішення.



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У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України, — зазначив президент Володимир Зеленський.

Згідно із запланованим рішенням уряду, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян рф в рамках постанови «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян України і російської федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з рф».

Джерело: Ракурс


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