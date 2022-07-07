Зеленский прокомментировал отставку Джонсона. Фото: Офис президента

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Володимир Зеленський відреагував на відставку Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

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Український президент висловив думку, що політика Лондона щодо України не зміниться після цих ротацій у британському уряді. А Бориса Джонсона він назвав справжнім другом України. Про це глава держави 7 липня розповів в інтерв’ю CNN Вольфу Бліцеру.

Український лідер зазначив, що Україна багато чого отримала від співпраці з прем'єр-міністром, включаючи військову підтримку. Зеленський додав, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що піде з посади очільника уряду після обрання нового лідера Консервативної партії. Він буде виконувати свої обов’язки доти, доки не буде обрано нового лідера.

Джонсон додав, що народ та уряд Великої Британії продовжать підтримувати боротьбу українців за свободу стільки, скільки це буде потрібно.

Джерело: CNN