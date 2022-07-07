путин захотел приравнять статус боевиков ОРДЛО к военным рфhttps://racurs.ua/n172465-putin-zahotel-priravnyat-status-boevikov-ordlo-k-voennym-rf.htmlРакурс
Президент країни-агресора росії володимир путін схвалив ідею прирівняти статус бойовиків самопроголошених Луганської народної республіки та Донецької народної республіки до російських військових.
Диктатор заявив, що бойовиків ОРДЛО вже на практиці прирівнюють до військових російських збройних сил. Таку заяву він зробив 7 липня у ході зустрічі з керівництвом державної думи росії та лідерами фракцій.
Що стосується прирівнювання військовослужбовців ЛНР і ДНР до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більш того, на практиці це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, потрібно подивитися, обов’язково зробити, — зазначив він.
Російський президент додав, що цю практику потрібно застосувати й до прикордонників.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін у травні підписав указ про нагородження посмертно орденом мужності арсена павлова, лідера донецьких бойовиків, більше відомого як моторола.