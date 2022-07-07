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Ракурс
путин захотел приравнять статус боевиков ОРДЛО. Фото: dymka.com.ua

путин захотел приравнять статус боевиков ОРДЛО к военным рф

7 июл 2022, 22:52
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Президент країни-агресора росії володимир путін схвалив ідею прирівняти статус бойовиків самопроголошених Луганської народної республіки та Донецької народної республіки до російських військових.



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Диктатор заявив, що бойовиків ОРДЛО вже на практиці прирівнюють до військових російських збройних сил. Таку заяву він зробив 7 липня у ході зустрічі з керівництвом державної думи росії та лідерами фракцій.

Що стосується прирівнювання військовослужбовців ЛНР і ДНР до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більш того, на практиці це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, потрібно подивитися, обов’язково зробити, — зазначив він.

Російський президент додав, що цю практику потрібно застосувати й до прикордонників.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін у травні підписав указ про нагородження посмертно орденом мужності арсена павлова, лідера донецьких бойовиків, більше відомого як моторола.

Источник: Ракурс


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