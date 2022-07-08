Канада ввела санкции против патриарха кирилла, пресс-секретаря мид рф и пропагандистки скабеевой

https://racurs.ua/n172490-kanada-vvela-sankcii-protiv-patriarha-kirilla-press-sekretarya-mid-rf-i-propagandistki-skabeevoy.html

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Влада Канади включила до списку росіян, які перебувають під санкціями через вторгнення рф в Україну, патріарха Московського та всієї Русі кирила.

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У списку, опублікованому на сайті уряду Канади, глава РПЦ фігурує під світським ім’ям володимир гундяєв.

У списку, крім гундяєва (кирила), є речниця мзс рф марія захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва. Також Канада додала до списку санкцій ведучу Першого каналу Катерину Андрєєву, колишнього главу «Яндекса» Тиграна Худавердяна, голову Роскомнагляду Юрія Липова та його заступників. Загалом до списку внесено дев’ять нових фігурантів та дві організації — агентство REGNUM та Роскомнагляд.

У середині червня санкції щодо патріарха кирила запровадила Велика Британія. Агентство Bloomberg повідомляло, що влада Угорщини вимагала, щоб глава рпц не був внесений до списку санкцій Євросоюзу.

У квітні представник Кремля дмитро пєсков назвав «недозвільними» західні санкції проти ЗМІ.