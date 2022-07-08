Рада осталась без протодиакона УПЦ МП Новинского

https://racurs.ua/n172480-rada-ostalas-bez-protodiakona-upc-mp-novinskogo.html

Ракурс

Вадим Новинський більше не народний депутат. Парламент 8 липня припинив його повноваження. Новинський раніше сам заявив про рішення відмовитись від мандата.

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295 депутатів у Раді проголосували за припинення повноважень народного депутата Новинського, повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

Новинський, один з найбагатших громадян України, пройшов до парламенту у 2019 році по мажоритарному окрузі № 57 у Донецькій області (Маріуполь).

6 липня він оголосив, що вирішив скласти повноваження, оскільки вирішив зосередитись на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів.

Крім того, бізнесмен та політик згадав про російську окупацію Маріуполя, від якого його й обрали в Раду.

Новинський — позафракційний, у минулому член уже забороненої партії «Опозиційний блок», ще раніше — член «Партії регіонів». Він був народним депутатом кількох скликань. Новинський — засновник фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» та власником блокувального пакета компанії «Метінвест».

ЗМІ називають його меценатом, а також протодияконом УПЦ МП (Російської православної церкви в Україні). Новинський створив благодійний фонд «На честь покрови пресвятої Богородиці».

Нардеп Железняк уточнив, що після складення повноважень Новинським у складі Верховної Ради зараз залишилося 420 нардепів.