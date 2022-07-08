Украинские десантники сожгли за сутки 12 танков

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Результативним в сенсі знищення ворожої бронетехніки видалось 7 липня 2022 року для військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБ) Десантно-штурмових військ України ЗСУ.

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Під час стрілецького бою, відбиваючи масований наступ противника на східному напрямку військові бригади, разом з доданими підрозділами, знищили 12 російських танків. З врахуванням ударів по росіянах 6 липня «хлопці з левом» — підрозділи 80 ОДШБ — спалили понад танкову роту.

В прес-службі бригади розповіли, що бій, який почався 7 липня був важкий і драматичний.

Білоруські паблики повідомляють, що Білорусь продовжила на півдні країни (звідки летять ракети у бік України) дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден з 8 липня по 7 жовтня 2022 року. Таким чином, загроза ракетного обстрілу зберігається мінімум на 3 місяці. Зазначається, що з 24 лютого з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок. Московські окупанти з самого ранку наче з ланцюга зірвались. Вирішивши погратись у «Курську Дугу-2», рушили на позиції ЗСУ танками, намагаючись вогнем і бронею проламати нашу оборону. Та на будь-яку силу знайдеться інша сила. Десантники, прорахувавши дії ворога, зуміли належно підготуватись до зустрічі з танковою армадою. І влаштували «гарячий» прийом, — описали перипетії бою в бригаді.

Перші два російських танки десантники знищили на початку наступу із засідки. Наступну групу танків спалили за допомогою РПГ, NLAW, і «Джавеліна», ще два — підбила артилерія.

Росіяни вперто намагалися лізти далі, щоб захопити плацдарм та закріпитись. 80 бригада трималася стійко і разом з іншими десантно-штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією продовжувала завдавати ворогу вогневого ураження.

Отож, упродовж дня десантники разом з побратимами ліквідували 12 танків, п’ять бронетранспортерів та вантажівку окупантів. Після цього ворог відступив.