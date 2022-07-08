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Когда начался обстрел, она вышла покормить кошек — страшные фото последствий обстрела Харькова
Когда начался обстрел, она вышла покормить кошек — страшные фото последствий обстрела Харьковаhttps://racurs.ua/n172494-kogda-nachalsya-obstrel-ona-vyshla-pokormit-koshek-strashnye-foto-posledstviy-obstrela-harkova.htmlРакурс
Харків перебуває під жорсткими обстрілами російських нацистів.
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Увечері 7 липня російські війська обстріляли Немишлянський район міста. Влучили біля дев’ятиповерхівки, у промислову зону та по гаражах. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень.
Фотограф Євген Малолєтка опублікував на своїй сторінці у Фейсбук фото наслідків одного з обстрілів Харкова. Він назвав його так: «Тату, це все. Вона мертва: ще один день втрати в Україні».
Наталія Колесник, як і інші мешканці Харкова, навчилася жити з ризиками. Коли почався обстріл, вона вийшла погодувати котів — у дворі в спекотний і спітнілий четвер. Вона була одним із трьох тіл на землі.
Одне тіло було невпізнанним. Друге, у подертій жовтій сукні, лежало біля розколотої дерев’яної лавки. Поруч стояв ящик недоїдених фруктів, вишень і яблук, поцяткованих кров’ю.
У сумочці, залишеній на лавці, задзвонив мобільний телефон.
Колесник була поруч. Її чоловік Віктор приїхав у шоці. Він не хотів відпускати її. Він погладив її по голові.
«Тату, ось і все», — сказав його син Олександр, спостерігаючи, як рятувальники чекають, щоб закрити мішок із трупами.
«Вона мертва. Вставай.»
«Хіба ти не розумієш?» — запитав батько.
«Що я не розумію?» — сказав син.
«Це моя мама. Тату, будь ласка. Тату, будь ласка».
Нині один з п’ятьох поранених внаслідок обстрілів Немишлянського району перебуває у тяжкому стані.
Про це «Суспільному» розповів виконувач обов’язків директора медичного закладу, куди шпиталізували поранених.
З доповіді голови ОВА ви знаєте, що вчора було п’ятеро постраждалих, з них четверо були доставлені до нашої лікарні. З чотирьох — один важкий, інші поранені — більш-менш легкі. Один перебуває у відділенні інтенсивної терапії, троє інших перебувають у профільних відділеннях — у відділенні хірургії голови та шиї, в очному відділенні. Ті, які перебуває за межами відділення інтенсивної терапії, їхньому житті на зараз нічого не загрожує. У нас постраждалий ще доволі важкий, до того ж людина немолода, у нього є своя супутня патологія, — розповів лікар.
За його словами, травми переважно мінно-вибухові. В одного чоловіка пошкоджені обидві нижні кінцівки, до госпіталізації ліва гомілка висіла на шкіряно-м'язовому лоскоті.