Когда начался обстрел, она вышла покормить кошек — страшные фото последствий обстрела Харькова

Харків перебуває під жорсткими обстрілами російських нацистів.

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Увечері 7 липня російські війська обстріляли Немишлянський район міста. Влучили біля дев’ятиповерхівки, у промислову зону та по гаражах. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень.

Фотограф Євген Малолєтка опублікував на своїй сторінці у Фейсбук фото наслідків одного з обстрілів Харкова. Він назвав його так: «Тату, це все. Вона мертва: ще один день втрати в Україні».

Наталія Колесник, як і інші мешканці Харкова, навчилася жити з ризиками. Коли почався обстріл, вона вийшла погодувати котів — у дворі в спекотний і спітнілий четвер. Вона була одним із трьох тіл на землі.

Одне тіло було невпізнанним. Друге, у подертій жовтій сукні, лежало біля розколотої дерев’яної лавки. Поруч стояв ящик недоїдених фруктів, вишень і яблук, поцяткованих кров’ю.

У сумочці, залишеній на лавці, задзвонив мобільний телефон.

Колесник була поруч. Її чоловік Віктор приїхав у шоці. Він не хотів відпускати її. Він погладив її по голові.

«Тату, ось і все», — сказав його син Олександр, спостерігаючи, як рятувальники чекають, щоб закрити мішок із трупами.

«Вона мертва. Вставай.»

«Хіба ти не розумієш?» — запитав батько.

«Що я не розумію?» — сказав син.

«Це моя мама. Тату, будь ласка. Тату, будь ласка».