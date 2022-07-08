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Четыре новых системы HIMARS и высокоточные боеприпасы — в США приняли новый пакет помощи Украине

Четыре новых системы HIMARS и высокоточные боеприпасы — в США приняли новый пакет помощи Украине

8 июл 2022, 21:24
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Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет військової допомоги для України вартістю до 400 млн дол., який включає чотири додаткові артилерійські системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси.



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Про це у Twitter повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч.

Також Україна отримає 1 тис. високоточних боєприпасів до гаубиць, тактичні автомобілі, вибухівку та інше.

Про те, що увійде до нового пакету допомоги США повідомив у Твіттер журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

До траншу допомоги увійдуть:

  • чотири HIMARS і боєприпаси до них;
  • 1 тис. снарядів «високоточної» 155-мм артилерії;
  • тактичні автомобілі;
  • підривні боєприпаси;
  • лічильники акумуляторних систем;
  • запчастини.

Источник: Ракурс


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