Четыре новых системы HIMARS и высокоточные боеприпасы — в США приняли новый пакет помощи Украине

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Четыре новых системы HIMARS и высокоточные боеприпасы — в США приняли новый пакет помощи Украинеhttps://racurs.ua/n172493-chetyre-novyh-sistemy-himars-i-vysokotochnye-boepripasy-v-ssha-prinyali-novyy-paket-pomoschi.htmlРакурс
Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет військової допомоги для України вартістю до 400 млн дол., який включає чотири додаткові артилерійські системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси.
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Про це у Twitter повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч.
Також Україна отримає 1 тис. високоточних боєприпасів до гаубиць, тактичні автомобілі, вибухівку та інше.
Про те, що увійде до нового пакету допомоги США повідомив у Твіттер журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.
До траншу допомоги увійдуть:
- чотири HIMARS і боєприпаси до них;
- 1 тис. снарядів «високоточної» 155-мм артилерії;
- тактичні автомобілі;
- підривні боєприпаси;
- лічильники акумуляторних систем;
- запчастини.
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