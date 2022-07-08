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Ракурс
В оккупированной Новой Каховке убили подозреваемого в коллаборационизме полицейского (ФОТО)

В оккупированной Новой Каховке убили подозреваемого в коллаборационизме полицейского (ФОТО)

8 июл 2022, 20:56
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У Новій Каховці Херсонської області вбито підозрюваного в колабораціонізмі поліцейського Сергія Томка.



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26-річного поліцейського вбили 7 липня у власній машині, повідомили журналіст Олег Батурін і радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Сергій Хлань

За попередньою інформацією, після повномасштабного вторгнення росії Сергій Томко перейшов на бік загарбників та почав працювати в окупаційній поліції «заступником начальника відділу».

20 квітня у Херсонській області було вбито проросійського блогера Валерія Кулешова.

20 березня в Херсоні було застрелено помічника колишнього мера міста Володимира Сальдо Павла Слобідчика, який перейшов на бік росії.

У Каховці 26 червня підірвали автомобіль Ірини Махньової, яка за російської «адміністрації» займалася питаннями освіти та культури.

В Херсоні також вбили Дмитра Савлученка, голову аналогічного спрямування у призначену росіянами «військово-цивільну адміністрацію».

Його 24 червня у Херсоні партизани підірвали в авто. Раніше Савлученко був активістом Партії Шарія, після окупації Херсона пішов працювати в так звані органи влади рф.

Источник: Ракурс


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