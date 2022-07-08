Операция «Азовсталь» - разведка показала фильм о том, как в блокированный Мариуполь доставляли помощь

https://racurs.ua/n172491-operaciya-azovstal-razvedka-pokazala-film-o-tom-kak-v-blokirovannyy-mariupol-dostavlyali.html

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Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило документальний фільм про те, як в Маріуполь під час блокади доставляли допомогу за допомогою гелікоптерів.

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Відео з назвою «Операція „Азовсталь“» розповідає про сім рейсів гелікоптерів в заблокований Маріуполь. на територію заводу «Азовсталь», який став останнім рубежем оборони міста.

Це хроніка подій зі спогадів безпосередніх учасників, — прокоментували фільм в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, розвідка Міноборони України організувала вильоти 16 гелікоптерів Мі-8 із припасами й особовим складом для підтримки оборонців заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Гелікоптери проривалися на територію заводу крізь щільну протиповітряну оборону й роботу російської авіації.

Таким чином бійцям в блокадному місті доставляли продовольство, питну воду, зброю, боєприпаси та медикаменти. Крім того, таким чином перекинули підкріплення — 72 бійців полку «Азов».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час доставки їжі та води на «Азовсталь» загинуло багато льотчиків. Глава держави назвав їх абсолютними героями.