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Чотири нових системи HIMARS і високоточні боєприпаси - у США ухвалили новий пакет допомоги Україні
Чотири нових системи HIMARS і високоточні боєприпаси — у США ухвалили новий пакет допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n172493-chotyry-novyh-systemy-himars-i-vysokotochni-boieprypasy-u-ssha-uhvalyly-novyy-paket-dopomogy.htmlРакурс
Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет військової допомоги для України вартістю до 400 млн дол., який включає чотири додаткові артилерійські системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси.
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Про це у Twitter повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч.
Також Україна отримає 1 тис. високоточних боєприпасів до гаубиць, тактичні автомобілі, вибухівку та інше.
Про те, що увійде до нового пакету допомоги США повідомив у Твіттер журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.
До траншу допомоги увійдуть:
- чотири HIMARS і боєприпаси до них;
- 1 тис. снарядів «високоточної» 155-мм артилерії;
- тактичні автомобілі;
- підривні боєприпаси;
- лічильники акумуляторних систем;
- запчастини.
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