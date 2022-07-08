Чотири нових системи HIMARS і високоточні боєприпаси - у США ухвалили новий пакет допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n172493-chotyry-novyh-systemy-himars-i-vysokotochni-boieprypasy-u-ssha-uhvalyly-novyy-paket-dopomogy.html

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Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет військової допомоги для України вартістю до 400 млн дол., який включає чотири додаткові артилерійські системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси.

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Про це у Twitter повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч.

Також Україна отримає 1 тис. високоточних боєприпасів до гаубиць, тактичні автомобілі, вибухівку та інше.

Про те, що увійде до нового пакету допомоги США повідомив у Твіттер журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

До траншу допомоги увійдуть: