Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чотири нових системи HIMARS і високоточні боєприпаси - у США ухвалили новий пакет допомоги Україні

Чотири нових системи HIMARS і високоточні боєприпаси — у США ухвалили новий пакет допомоги Україні

8 лип 2022, 21:24
999

Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет військової допомоги для України вартістю до 400 млн дол., який включає чотири додаткові артилерійські системи високої мобільності HIMARS і боєприпаси.



.

Про це у Twitter повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч.

Також Україна отримає 1 тис. високоточних боєприпасів до гаубиць, тактичні автомобілі, вибухівку та інше.

Про те, що увійде до нового пакету допомоги США повідомив у Твіттер журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

До траншу допомоги увійдуть:

  • чотири HIMARS і боєприпаси до них;
  • 1 тис. снарядів «високоточної» 155-мм артилерії;
  • тактичні автомобілі;
  • підривні боєприпаси;
  • лічильники акумуляторних систем;
  • запчастини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів