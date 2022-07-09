США предоставят 368 млн долл. гуманитарной поддержки Украине. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/n172519-ssha-predostavyat-368-mln-doll-gumanitarnoy-podderjki-ukraine.html

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Гуманітарну допомогу від Сполучених Штатів Америки отримає Україна.

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Буде надано 368 млн дол. на підтримку українських біженців та людей всередині країни. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі «Групи двадцяти» оголосив у Twitter.

Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 млн дол. додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни росії, — йдеться у дописі.

За словами Блінкена, допомога включатиме підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями. Коли буде надана ця допомога, поки невідомо.

Нагадаємо, 7 липня Європарламент погодив пропозицію Європейської комісії щодо виділення першого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 1 млрд євро для забезпечення бюджетних потреб. Також ці гроші спрямують на забезпечення фінансової стабільності в державі.