США предоставят 368 млн долл. гуманитарной поддержки Украине

США предоставят 368 млн долл. гуманитарной поддержки Украинеhttps://racurs.ua/n172519-ssha-predostavyat-368-mln-doll-gumanitarnoy-podderjki-ukraine.htmlРакурс
Гуманітарну допомогу від Сполучених Штатів Америки отримає Україна.
Буде надано 368 млн дол. на підтримку українських біженців та людей всередині країни. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі «Групи двадцяти» оголосив у Twitter.
Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 млн дол. додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни росії, — йдеться у дописі.
За словами Блінкена, допомога включатиме підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями. Коли буде надана ця допомога, поки невідомо.
Нагадаємо, 7 липня Європарламент погодив пропозицію Європейської комісії щодо виділення першого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 1 млрд євро для забезпечення бюджетних потреб. Також ці гроші спрямують на забезпечення фінансової стабільності в державі.