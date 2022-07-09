Возможное наступление россиян на Запорожье прокомментировали в ОВА. Фото: zp.ua

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Можливий наступ російських окупантів на місто Запоріжжя прокоментували в обласній військовій адміністрації.

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Заступник глави Міноборони Ганна Маляр заявила, що, за даними української розвідки, війська російської федерації можуть спробувати піти в наступ у напрямку Запоріжжя й оточити підрозділи української армії. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух упевнений, що оточити ЗСУ на Запорожжі ворогу не вдасться. Про це він заявив на брифінгу, який адміністрація опублікувала у Telegram.

За словами Старуха, завжди існує вірогідність наступу росіян на Запоріжжя, але в Міноборони говорили про наступ на Запорізькому напрямку й Великої Новосілки — це межа Запорізької та Донецької областей.

Але я переконаний, що наші хлопці готові до будь-якого наступу. Вже 134 дні наші сучасні запорозькі козаки дають гідну відсіч ворогу. Тому, якщо окупанти хочуть отримати по зубах — нехай наступають, — зазначив він.

Очільник області додав, що зараз не фіксується великих скупчень армії рф, які дозволять проламати оборонні рубежі, які вже будуються чотири місяці.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що лінія фронту на південному напрямку посунулася на 5−7 км від міста Запоріжжя. Місцева влада висловила припущення, що ЗСУ можуть провести деокупацію захопленого росіянами Мелітополя та інших населених пунктів.