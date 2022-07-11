В каких многоэтажках опасно прятаться во время воздушной тревоги. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n172573-raketnaya-ugroza-v-kakih-mnogoetajkah-opasno-pryatatsya.html

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Панельні багатоквартирні будинки є найнебезпечнішими під час ракетних обстрілів.

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Під час руйнувань панельні будинки складаються, як карткові будинки. Однак ці багатоповерхівки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Траплялися випадки, коли люди виживали під завалами панельного будинку. Про це 11 липня заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк заявив в ефірі інформаційного марафону.

За словами Данилюка, цегляний будинок під час влучання ракети руйнується і розпадається на дрібні матеріали. Тому вижити під ними досить важко. Якщо людина не попала в епіцентр вибуху, а її просто привалило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку.

У ДСНС наголосили, що під час повітряної тривоги потрібно ховатись в у спеціальних укриттях. У сільській місцевості можна ховатися у льохах.

Експерт розповів, що у людини збільшуються шанси вижити, якщо під час «прильоту» вона перебуває посеред двох стін. Наприклад, удар з боку фасадного будинку, то чим більше перегородок, тим більше ймовірність залишитись живим. У монолітних будинках найкраще всього захистять ліфтові шахти, оскільки вони залізобетонні.

У панельних будинках я взагалі не рекомендував би залишатися, — зазначив Данилюк.

Нагадаємо, 11 липня росія обстріляла ракетами Харків, одна з ракет влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. Внаслідок вибуху були повністю зруйнований під’їзд будівлі та квартири з шостого по перший поверхи.