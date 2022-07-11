Количество без вести пропавших украинских военных назвал омбудсмен. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n172572-kolichestvo-bez-vesti-propavshih-ukrainskih-voennyh-nazval-ombudsmen.html

Ракурс

В Україні понад 7 тис. військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

.

Це число не враховує зниклих бійців Національної гвардії, прикордонників та співробітників Служби безпеки України. Збройні сили України інформують про 2 тис. зниклих бійців, але колцентр Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин дає цифру в 7 тис. 200 зниклих військових. Про це повідомив омбудсмен зі зниклих безвісти Олег Котенко, передає «Суспільне».

Наприклад, полк «Азов» — це Нацгвардія і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з «Азовсталі», — каже чиновник.

Котенко наголосив, що більшість зі зниклих військових перебувають у полоні. Зазначив, що військових першого батальйону 36 бригади вивезли в росію. Але кількість полонених з цього батальйону наразі невідома, а зв’язок відсутній. Тому зараз вони вважають зниклими безвісти.

Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі — живі, — зазначив Котенко.

Нагадаємо, у березні в Україні створили телеграм-канал, який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися. Також за допомогою пошукової бази також можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

Джерело: «Суспільне»