Главу «казацких войск» рф зарубили во время боя на саблях

Атамана «казацких войск» рф убили во время боя на саблях, фото: «Пятый канал»

https://racurs.ua/n172578-glavu-kazackih-voysk-rf-zarubili-vo-vremya-boya-na-sablyah.html

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У росії під час спарингу на шашках (різновид шаблі) загинув «отаман „Великого братства казацьких військ Русі та зарубіжжя“» 57-річний Сергій Капітонов.

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Інцидент стався під час тренувань біля спортивного майданчика у дворі у місті Істра Московської області рф. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що коли Капітонів зайшов партнеру за спину, то отримав проникне поранення мечем у груди, яке виявилося смертельним.

Водночас російські правоохоронні органи стверджують, що інцидент стався, коли напарник Капітонова здійснював рубку полімерної пляшки, встановленої на дерев’яній підставці.

Обвинувачений, здійснюючи рубку полімерної пляшки, встановленої на дерев’яній підставці, не помітив чоловіка, що наближається ззаду, і завдав йому казачою шашкою удару в область грудей, — зазначається в повідомленні слідчого комітету рф.

Від отриманих поранень Капітонов помер на місці.