Виктория Спартц, фото: «Эспрессо»

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Вікторія Спартц, американська конгресвумен та співавтор закону про ленд-ліз для України, нещодавно звернулася до президента США Джо Байдена з листом стосовно безпечності переговорів з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

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Спартц в інтерв’ю «Європейській правді» пояснила, чому з’явився такий лист.

Проблема — не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Тому це і піднялося, — наголошує Спартц. — Якщо ця людина не є джерелом проблем, тоді треба дивитися, що далі, чому ці проблеми відбуваються.

За словами Спартц, проблема також полягає у відсутності системи нагляду за допомогою, яку надають Україні.

Для мене питання в тому, що якщо ми витрачаємо в Україні кошти американських платників податків, то ми повинні бути впевнені, що ці кошти йдуть до тих хлопців, які воюють у вас, — зазначає конгресвумен.

За її словами, через відсутність системи нагляду зараз такої впевненості немає.

Ця система повинна існувати. Я не хочу озвучувати деталі, тому що вони не повинні бути публічними, — наголошує Спартц.

Конгресвумен зазначає, що в разі, якщо встановити відповідні наглядові механізми через Конгрес на рівні самого Конгресу, це призведе до бюрократичної тяганини, яка матиме дуже поганий вплив на перебіг війни.

Тому ми запропонували вам ідею, як це робити, щоб не створювати зайвої бюрократії, а постачання йшло на фронт. Я не буду розкривати деталей цієї пропозиції, але ваш уряд її відхилив, і мені сказали, що це через пана Єрмака, — наголосила вона.

Спартц наголошує, що ситуація в Україні не є найбільшою проблемою для американців, люди в США зараз зайняті іншими речами.

Мені шкода ваших хлопців, що гинуть на фронті. І я буду чесно говорити, що те, що зараз у вас відбувається, пов’язане з тим, що ви не вирішуєте деякі проблеми. Я можу нічого не казати, ми будемо і далі грати в ці ігри, давати вам 5−10 одиниць артилерії, які вам не допоможуть. Але вже досить грати в політику, — наголошує конгресвумен.

Також Спартц звернула увагу на проблеми в антикорупційній сфері України.

Ми витрачаємо мільярди доларів. В Україні були створені антикорупційні інституції, і нас турбує, коли ми бачимо, що ці інституції не можуть працювати, — зазначає конгресвумен. — Мені кажуть, що це через Єрмака і людей, яких він ставить на посади. Я не знаю, чи це так, але президент Байден, коли він витрачає кошти в Україні, повинен звітувати Конгресу за це.

Спартц наголошу, що не американці мають вирішувати, хто обіймає ту чи іншу посаду в Україні.

Ми будемо спілкуватися з тими, хто призначений. Але це не означає, що буде велика довіра, якщо у цих людей є проблеми з репутацією, — зазначає вона.

Джерело: «Європейська правда»