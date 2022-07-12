Работу американских гаубиц М777 по оккупантам показали на видео. Фото:

https://racurs.ua/n172593-rabotu-amerikanskih-gaubic-m777-po-okkupantam-pokazali-na-video.html

Ракурс

Американська зброя, яка була надана Збройним силам України від західних партнерів, ефективно працює на фронті вже не перший день.

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Наприклад, гаубиці М777, які українські військові прозвали «три сокири», здатні стріляти високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км. Відео роботи цих гаубиць по російських окупантах 12 липня оприлюднило оперативне командування «Південь».

За словами військовослужбовців, з використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км. Також ця гаубиця має цифрову систему управління вогнем.

У командуванні наголошують, що вправність українських артилеристів з цієї зброї дивує навіть військових Північноатлантичного альянсу.

Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів, — зазначили в ОК «Південь».

Нагадаємо, 81-ша окрема аеромобільна бригада за допомогою гаубиці М777 завдала нищівного ураження та знищила батарею 152-мм самохідних гаубиць «Акація» російських окупантів.