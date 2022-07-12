Работу американских гаубиц М777 по оккупантам показали на видеоhttps://racurs.ua/n172593-rabotu-amerikanskih-gaubic-m777-po-okkupantam-pokazali-na-video.htmlРакурс
Американська зброя, яка була надана Збройним силам України від західних партнерів, ефективно працює на фронті вже не перший день.
Наприклад, гаубиці М777, які українські військові прозвали «три сокири», здатні стріляти високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км. Відео роботи цих гаубиць по російських окупантах 12 липня оприлюднило оперативне командування «Південь».
За словами військовослужбовців, з використанням таких снарядів одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км. Також ця гаубиця має цифрову систему управління вогнем.
У командуванні наголошують, що вправність українських артилеристів з цієї зброї дивує навіть військових Північноатлантичного альянсу.
Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів, — зазначили в ОК «Південь».
Нагадаємо, 81-ша окрема аеромобільна бригада за допомогою гаубиці М777 завдала нищівного ураження та знищила батарею 152-мм самохідних гаубиць «Акація» російських окупантів.