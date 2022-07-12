Курс евро впервые за 20 лет поравнялся с курсом доллара. Фото: Главком

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Ракурс

Курс долара до євро вперше за двадцять останніх років торгуються 1:1.

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Європейська валюта впала до двадцятирічного мінімуму та наблизився до паритету стосовно долара. Це відбулося через побоювання, що енергетична криза спрямує регіон у рецесію, тоді як американська валюта піднялася через очікування що Федеральна резервна система США підвищуватиме ставки швидше та далі, ніж інші країни. Про це повідомляє видання Reuters.

Станом на вівторок, 12 липня, деякі українські банки вже купують долари дорожче за євро. У «ПриватБанку» євро можна продати за 36,30 грн, а долар — за 36,40 грн.

Як пише «Мінфін», востаннє паритет євро та долара фіксувався восени 2002 року. З того часу єдина європейська валюта незмінно коштувала дорожче від американської грошової одиниці. У 2008 році, перед фінансовою кризою, за 1 євро давали 1 дол. та 60 центів, потім котирування кілька років коливалися в діапазоні 1,30−1,50. Останніми роками вони знаходилися приблизно на рівні 1,15−1,25.

За словами стратега Societe Generale Кеннета Брукса, євро, швидше за все, зміцниться тільки після того, як покращиться Європейська економічна перспектива і якщо можливості для агресивного підвищення процентної ставки в Сполучених Штатах ослабнуть.

Нагадаємо, 6 липня «ПриватБанк» встановив ринковий курс обміну валют для безготівкових операцій. Насамперед це стосується курсів конвертації за картками — зняття готівки та перекази у гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Джерела: Reuters, «Мінфін»