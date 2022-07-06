Ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій встановив «ПриватБанк»

https://racurs.ua/ua/n172411-rynkovyy-kurs-valutoobminu-dlya-bezgotivkovyh-operaciy-vstanovyv-pryvatbank.html

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Ринковий курс обміну валют для безготівкових операцій встановив в Україні 6 липня державний «ПриватБанк».

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Насамперед це стосується курсів конвертації за картками — зняття готівки та перекази у гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток. До цього курс був фіксованим й становив 29 грн да 1 дол. при купівлі та 32 грн за 1 дол. при продажі. Про це повідомила прес-служба фінансової установи.

Зазначається, що «ПриватБанк» встановив єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях. Таке рішення було ухвалене виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та враховуючи інтереси клієнтів банку.

Станом на сьогодні, 6 липня, «ПриватБанк» встановив курс долара в Україні — 35 грн при купівлі та 35,5 грн при продажі. Курс купівлі євро становить 35,8 грн та 37,2 грн 1 євро коштує при продажі.

Нагадаємо, 21 травня НБУ дозволив банкам встановлювати вільний курс валюти для безготівкового обміну за картковими рахунками. Банкам дозволили відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу, щоб визначати за яким курсом рахувати зняття грошей з карток за кордоном або оплату послуг через картки у валюті.