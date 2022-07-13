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Ярче на 30% - в Украине можно увидеть мощное суперлуние
Ярче на 30% - в Украине можно увидеть мощное суперлуниеhttps://racurs.ua/n172642-yarche-na-30-v-ukraine-mojno-uvidet-moschnoe-superlunie.htmlРакурс
Увечері 13 липня та в ніч на 14 липня в небі можна буде побачити супермісяць — збіг повного місяця та максимального наближення Місяця до нашої планети, другий за рахунком цього року.
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Якщо пощастить із погодою, ним зможуть помилуватися і жителі України, повідомляє ASTROBEL TEAM.
Оскільки Місяць обертається навколо Землі не по круговій, а по еліптичній орбіті, то в деяких точках своєї орбіти супутник виявляється то максимально близькою від Землі, то максимально віддаленій відстані.
Супермісяць — це рідкісне астрономічне явище, коли саме відбувається збіг повного місяця і максимального наближення Місяця до нашої планети. У момент повні 13 липня Місяць перебуватиме за 357 263 км від Землі — це візуально здаватиметься трохи більше звичних розмірів: його діаметр збільшиться на 15%, а яскравість місячного диска зросте на 30%.
Нагадаємо, попередній супермісяць можна було побачити всього місяць тому, 14 червня — тоді Місяць наблизився до Землі приблизно на 30 тис. км ближче, ніж зазвичай у повний місяць. Видимий діаметр супутника збільшився приблизно на 8%, а яскравість зросла на 13%.
Таня де Салес Маркес, астрономка планетарію Королівської обсерваторії Гринвіча, каже, Місяць виглядатиме ще більшим відразу після сходу завдяки оптичному ефекту під назвою «ілюзія Місяця».
Для тих, у кого немає перешкод на горизонті, Місяць, що сходить, може бути справжнім видовищем, — сказала вона.