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Ракурс
Супермісяць над Франкфуртом, Німеччина, 14 червня 2022 року. Фото: Reuters

Яскравіший на 30% - в Україні можна побачити потужний супермісяць

13 лип 2022, 18:27
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Увечері 13 липня та в ніч на 14 липня в небі можна буде побачити супермісяць — збіг повного місяця та максимального наближення Місяця до нашої планети, другий за рахунком цього року.



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Якщо пощастить із погодою, ним зможуть помилуватися і жителі України, повідомляє ASTROBEL TEAM.

Оскільки Місяць обертається навколо Землі не по круговій, а по еліптичній орбіті, то в деяких точках своєї орбіти супутник виявляється то максимально близькою від Землі, то максимально віддаленій відстані.

Супермісяць — це рідкісне астрономічне явище, коли саме відбувається збіг повного місяця і максимального наближення Місяця до нашої планети. У момент повні 13 липня Місяць перебуватиме за 357 263 км від Землі — це візуально здаватиметься трохи більше звичних розмірів: його діаметр збільшиться на 15%, а яскравість місячного диска зросте на 30%.

Нагадаємо, попередній супермісяць можна було побачити всього місяць тому, 14 червня — тоді Місяць наблизився до Землі приблизно на 30 тис. км ближче, ніж зазвичай у повний місяць. Видимий діаметр супутника збільшився приблизно на 8%, а яскравість зросла на 13%.

Таня де Салес Маркес, астрономка планетарію Королівської обсерваторії Гринвіча, каже, Місяць виглядатиме ще більшим відразу після сходу завдяки оптичному ефекту під назвою «ілюзія Місяця».

Для тих, у кого немає перешкод на горизонті, Місяць, що сходить, може бути справжнім видовищем, — сказала вона.

Джерело: Ракурс


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