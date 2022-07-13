Правительство ЕС частично уступило россии в вопросе транзита в Калининград

https://racurs.ua/n172641-pravitelstvo-es-chastichno-ustupilo-rossii-v-voprose-tranzita-v-kaliningrad.html

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Єврокомісія, уряд Європейського Союзу, пішла на поступки рф в питанні транзиту до Калінінграда. ЄК дозволила рух деяких підсанкційних товарів залізницею.

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Про це рішення повідомили на сайті Єврокомісії. Держави-члени ЄС зможуть перевіряти, чи залишаються обсяги транзиту в межах середніх показників за останні три роки.

Також вони зможуть відстежувати, чи немає незвичайних потоків товарів чи схем торгівлі, які могли б призвести до обходу санкцій.

Ці вказівки підтверджують, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом російськими операторами заборонений згідно із заходами ЄС. Для залізничного транспорту не існує такої подібної заборони без шкоди для зобов’язань держав-членів здійснювати ефективний контроль, — йдеться в повідомленні.