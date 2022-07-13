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Правительство ЕС частично уступило россии в вопросе транзита в Калининград
Правительство ЕС частично уступило россии в вопросе транзита в Калининградhttps://racurs.ua/n172641-pravitelstvo-es-chastichno-ustupilo-rossii-v-voprose-tranzita-v-kaliningrad.htmlРакурс
Єврокомісія, уряд Європейського Союзу, пішла на поступки рф в питанні транзиту до Калінінграда. ЄК дозволила рух деяких підсанкційних товарів залізницею.
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Про це рішення повідомили на сайті Єврокомісії. Держави-члени ЄС зможуть перевіряти, чи залишаються обсяги транзиту в межах середніх показників за останні три роки.
Також вони зможуть відстежувати, чи немає незвичайних потоків товарів чи схем торгівлі, які могли б призвести до обходу санкцій.
Ці вказівки підтверджують, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом російськими операторами заборонений згідно із заходами ЄС. Для залізничного транспорту не існує такої подібної заборони без шкоди для зобов’язань держав-членів здійснювати ефективний контроль, — йдеться в повідомленні.
Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку — незалежно від виду транспорту.
Єврокомісія наголосила, що держави-члени зобов’язані запобігати всім можливим формам обходу обмежувальних заходів ЄС та стежити, аби санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС.
Раніше Вільнюс пообіцяв ветувати дозвіл транзиту товарів рф через ЄС.
10 липня набула чинності заборона на транзит нових видів російських товарів до Калінінграда. Литва за першу добу не пропустила 34 вантажівки.
Від 10 липня, коли закінчився перехідний період запровадження п’ятого пакету санкцій ЄС проти рф, через Литву забороняється перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження.
Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.