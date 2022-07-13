Зеленский наградил украинку-лауреатку математического Нобеля

https://racurs.ua/n172652-zelenskiy-nagradil-ukrainku-laureatku-matematicheskogo-nobelya.html

Ракурс

Марину В’язовську нагородив Володимир Зеленський. Президент України 13 липня підписав указ про її нагородження орденом «За заслуги» першого ступеня.

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Вʼязовська — український математик, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Марина стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль.

Про нагородження В’язовської президент оголосив у зверненні до народу.

Філдсівська премія — найпрестижніша математична нагорода, що вручається раз на чотири роки. Її ще називають Нобелівською для математиків.

Крім В’язовської, нагороду вручили французу Уго Дюмінілю-Копену, британцю Джеймсу Мейнарду та уродженцю Південної Кореї Джуну Ха, повідомляє quantamagazine.

В’язовська — випускниця Київського університету. Нині вона працює у Федеральній політехнічній школі у Лозанні. Марина разом з командою математиків розв’язала рівняння, над яким провідні математики світу ламали голови декілька століть. Воно вирішує, як розміщується у восьми та 24-ох вимірних просторах нескінченна кількість точок, які відштовхуються одна від одної.

Quanta Magazine повідомляв, що у березні 2016 року В’язовська науково з’ясувала, як найщільніше розмістити точки у 8- та 24-вимірних просторах. Раніше український математик здійснила лише перший крок для доведення, однак зараз здійснено важливіше, універсальніше доведення, що зробило її роботу більш «загальною».