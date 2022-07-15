Россияне организовали бизнес на похоронах погибших в Мариуполе

https://racurs.ua/n172694-rossiyane-organizovali-biznes-na-pohoronah-pogibshih-v-mariupole.html

Ракурс

Російські окупанти влаштували бізнес на похованні загиблих в Маріуполі.

.

Послуга за поховання на цвинтарі в смт Ялта загиблих маріупольців в окремій могилі коштує 25 тис. грн. як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, за таку ціну підрозділ мчс росії, що базується на узбережжі Азовського моря, знаходить за адресою в Маріуполі та привозить в Ялту труп загиблого.

Місцеві колаборанти надають труну та вириту могилу, а керує схемою колаборант Анатолій Аврамов.

Колаборанти і окупанти користуючись нагодою заробляють на маріупольцях на всьому — від відвертого мародерства до схем поховання та торгівлею дизпаливом. Цинізм як він є, — прокоментував радник мера.

Нагадаємо, що точна кількість загиблих внаслідок блокади та російських бомбардувань Маріуполя невідома. Оцінки смертності коливаються від 20 до 30 тис. осіб.

«Ракурс» писав, що влітку окупанти закривали місто на карантин, оскільки в Маріуполі зафіксовано різке зростання смертності, а епідемія може бути спричинена холерою.

Місцеві розповідають про нестерпний сморід, влаштовані посеред міста сміттєзвалища, морги в торгових центрах. Загиблі досі під завалами. Ситуація ускладнюється спекою, а у місті досі немає води. Тим часом окупанти, які самі знищили Маріуполь, продовжують брехати, що в місто повертається життя.