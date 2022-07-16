Взорванные склады заставляют оккупантов менять тактику, фото: PolitUa

https://racurs.ua/n172733-rashisty-smenili-taktiku-posle-vzorvannyh-artudarami-skladov-gayday.html

Ракурс

Рашисти після низки випадків знищення їхніх складів захисниками України змінили тактику.

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Тепер вони вже не зберігають боєприпаси на складах, а працюють «з колес» — відразу везуть машинами на передову. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 16 липня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужити і стали сильнішими. Високоточні влучання по складах — це підтверджують, — наголошує Гайдай.

За його словами, спостерігається значне зменшення кількості обстрілів з боку рашистів.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ розгромили склад боєприпасів, облаштований загарбниками у Новій Каховці.