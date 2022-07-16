К тюремному заключению приговорена приспешница кафиров, фото: СБУ

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Ракурс

В Івано-Франківську виявили та затримали поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону.

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Перебуваючи на Прикарпатті, жінка через інтернет «розганяла» гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення радянського союзу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За таку діяльність її засудили до п’яти років позбавлення волі.

Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб рф, — наголошують в СБУ.

Зокрема, вона, для максимального охоплення, адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, зокрема й заборонених в Україні. Жінка використовувала різні псевдоніми, а зі своїм «куратором» спілкувалась через закриті канали зв’язку.

Її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави, — зазначають в СБУ.

Під час обшуків у зловмисниці виявили паспорт громадянки рф та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, в Одесі затримали чотирьох осіб, які фотографували постраждалий внаслідок російського ракетного удару склад.