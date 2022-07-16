В Одессе задержаны четыре человека, фотографировавшие последствия российского ракетного удара, фото: Сергей Братчук

https://racurs.ua/n172731-v-odesse-zaderjany-ludi-fotografirovavshie-sklad-posle-raketnogo-udara-foto.html

Ракурс

В Одесі затримали чотирьох осіб, які фотографували склад після завданого росіянами ракетного удару.

.

Також у телефонах затриманих виявлені знімки об'єктів інфраструктури та блок-постів. Про це сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За словами поліції, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних, — зазначає Братчук. — У його телефоні знайшли докази активного спілкування з абонентами Росії.

Нагадаємо, рашисти сьогодні вранці завдали ракетного удару по складу виробничо-торговельної компанії в Одесі. В результаті спалахнула пожежа на площі 1 тис. кв. м.