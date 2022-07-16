Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одессе задержаны четыре человека, фотографировавшие последствия российского ракетного удара, фото: Сергей Братчук

В Одессе задержаны люди, фотографировавшие склад после ракетного удара (ФОТО)

16 июл 2022, 13:57
999

В Одесі затримали чотирьох осіб, які фотографували склад після завданого росіянами ракетного удару.



.

Також у телефонах затриманих виявлені знімки об'єктів інфраструктури та блок-постів. Про це сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За словами поліції, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних, — зазначає Братчук. — У його телефоні знайшли докази активного спілкування з абонентами Росії.

Нагадаємо, рашисти сьогодні вранці завдали ракетного удару по складу виробничо-торговельної компанії в Одесі. В результаті спалахнула пожежа на площі 1 тис. кв. м.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров