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Ракурс
В Одесі затримали чотирьох осіб, які фотографували наслідки російського ракетного удару, фото: Сергій Братчук

В Одесі затримали осіб, які фотографували склад після ракетного удару (ФОТО)

16 лип 2022, 13:57
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В Одесі затримали чотирьох осіб, які фотографували склад після завданого росіянами ракетного удару.



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Також у телефонах затриманих виявлені знімки об'єктів інфраструктури та блок-постів. Про це сьогодні, 16 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За словами поліції, один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних, — зазначає Братчук. — У його телефоні знайшли докази активного спілкування з абонентами Росії.

Нагадаємо, рашисти сьогодні вранці завдали ракетного удару по складу виробничо-торговельної компанії в Одесі. В результаті спалахнула пожежа на площі 1 тис. кв. м.

Джерело: Ракурс


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