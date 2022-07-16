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Ракурс
рф активізувала діяльність своїх спецслужб у країнах Східної Європи

Російські спецслужби активізували діяльність у Східній Європі — ГУР

16 лип 2022, 13:27
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Російські спецслужби активізували свою діяльність в країнах східної Європи.



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Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що агенти рф отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України:

  • для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку передають України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Євросоюзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян? причетних до транспортування зброї;
  • у прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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