РФ активизировала деятельность своих спецслужб в странах Восточной Европы

https://racurs.ua/n172730-rossiyskie-specslujby-aktivizirovali-deyatelnost-v-vostochnoy-evrope-gur.html

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Російські спецслужби активізували свою діяльність в країнах східної Європи.

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Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що агенти рф отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України:

для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку передають України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Євросоюзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян? причетних до транспортування зброї;

у прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.