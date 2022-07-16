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РФ активизировала деятельность своих спецслужб в странах Восточной Европы
Российские спецслужбы активизировали деятельность в Восточной Европе — ГУРhttps://racurs.ua/n172730-rossiyskie-specslujby-aktivizirovali-deyatelnost-v-vostochnoy-evrope-gur.htmlРакурс
Російські спецслужби активізували свою діяльність в країнах східної Європи.
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Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.
Зазначається, що агенти рф отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України:
- для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку передають України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Євросоюзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян? причетних до транспортування зброї;
- у прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.
Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки, — наголошують у ГУР.
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