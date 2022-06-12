Спецслужбы рф скупили спутниковые снимки Украины у частных компаний. Фото: news-ru

https://racurs.ua/n171631-specslujby-rf-skupili-sputnikovye-snimki-ukrainy-u-chastnyh-kompaniy.html

Ракурс

Російські спецслужби скуповують супутникові знімки України у приватних компаній.

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У червні специ країни-агресора через підставні компанії та іноземні структури в США та Європі стали масово купувати космічні знімки на території України. Ворога цікавили об'єкти критичної цивільної та військової інфраструктури. Агресор отримав детальні знімки Києва, зокрема центру міста, правобережних районів, урядового кварталу, району Оболонь, а також Броварів і Лютежа. Про це 12 червня повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Також приватні структури передали росіянам знімки Львівської та Волинської області, зокрема прикордонних пунктів «Рава-Руська» та «Устилуг», села Лидівка Житомирської області, аеродромів у Чернігові, Черкасах, Житомирі та Білій Церкві.

Окупантами були скуплені знімки району Очакова, гирла річки Південний Буг, району Затоки — Білгород-Дністровський — Паланка — Фараонівка. Цікавився ворог і локаціями у зоні бойових дій: Горлівка — Лисичанськ, Лиман — Слов’янськ.

В управлінні припускають, що росія може застосувати отриману інформацію для завдання ракетних ударів по вказаних містах та районах. А в Івано-Франківську та Львівській області їх цікавили об'єкти енергетичної галузі. У зоні ризику опинилися ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» та ПАТ «Галнафтогаз».

Фахівці припускають, що росіяни вдалися до купівлі супутникових знімків через те, що їм катастрофічно не вистачає супутникових ресурсів, щоб проводити розвідку територією України.

Раніше повідомлялося, що російський військовий супутник «Космос-2555», запущений в ніч на 30 квітня з космодрому Плесецьк, не зміг утриматися на орбіті й згорить в атмосфері.