Anonymous блокировали связь Роскосмоса со спутниками-шпионами РФ

https://racurs.ua/n167813-anonymous-blokirovali-svyaz-roskosmosa-so-sputnikami-shpionami-rf.html

Ракурс

Пов’язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками російського космічного агентства «Роскосмос». Про це Anonymous повідомили в соцмережах.

Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, закрила Центр управління Роскосмосу, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни. Раніше хакери «поклали» офіційні сайти головних відомств Росії. Не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін’юсту та Міноборони РФ.

.

Згодом у соцмережах з’явилося відеозвернення Anonymous до громадян Росії, в якому вказано, що 3 березня гроші з банківських рахунків росіян перерахують на користь Збройних сил України. Щоб цього не сталося населення країни-окупанта закликали виходити на мітинги. Пізніше стало відомо, що ця заява — фейк.

Нагадаємо, раніше Anonymous записали особисте звернення, адресоване Путіну. Вони закликали його припинити атакувати Україну, погрожуючи серйозними наслідками. 26 лютого Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних з телефонами та іменами співробітників.