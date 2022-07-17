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Ракурс
Украинский транспортный самолет разбился в Греции. Фото: profile.ru

Украинский транспортный самолет разбился в Греции (ФОТО)

17 июл 2022, 08:49
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Транспортний літак Ан-12 української компанії впав на території Греції.



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Повітряна машина врізалася в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай. На борту перебували вісім членів екіпажу. На літаку перевозили 12 т небезпечного вантажу. Про це повідомляє EPT News.

Зазначається, що причиною падіння стала відмова одного двигуна із чотирьох — він загорівся у повітрі. Літак врізався в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай. Перед аварією пілот запросив аварійну посадку в аеропорту Кавали.

Диспетчери втратили зв’язок з Ан-12 за 16 км на захід від Кавали. Вантажний літак вилетів з Сербії до Йорданії й виконував комерційний транспортний рейс.

Украинский транспортный самолет разбился в Греции. Фото: УП

Украинский транспортный самолет разбился в Греции. Фото: УП

Нагадаємо, 22 квітня в Запорізькій області упав літак Ан-26, а на борту цивільного судна було троє членів екіпажу. Один із пілотів загинув, ще двоє потрапили до лікарні.

Джерело: EPT News

Источник: Ракурс


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