Украинский транспортный самолет разбился в Греции (ФОТО)https://racurs.ua/n172756-ukrainskiy-transportnyy-samolet-razbilsya-v-grecii-foto.htmlРакурс
Транспортний літак Ан-12 української компанії впав на території Греції.
Повітряна машина врізалася в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай. На борту перебували вісім членів екіпажу. На літаку перевозили 12 т небезпечного вантажу. Про це повідомляє EPT News.
Зазначається, що причиною падіння стала відмова одного двигуна із чотирьох — він загорівся у повітрі. Літак врізався в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай. Перед аварією пілот запросив аварійну посадку в аеропорту Кавали.
Диспетчери втратили зв’язок з Ан-12 за 16 км на захід від Кавали. Вантажний літак вилетів з Сербії до Йорданії й виконував комерційний транспортний рейс.
Нагадаємо, 22 квітня в Запорізькій області упав літак Ан-26, а на борту цивільного судна було троє членів екіпажу. Один із пілотів загинув, ще двоє потрапили до лікарні.
Джерело: EPT News