Самолет-разведчик рф пять дней «работал» в беларуси, раньше он прилетал в апреле

https://racurs.ua/n172778-samolet-razvedchik-rf-pyat-dney-rabotal-v-belarusi-ranshe-on-priletal-v-aprele.html

Ракурс

росія впродовж останнього тижня перекинула до білорусі щонайменше 15 військово-транспортних літаків. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» у Телеграм.

.

Лише на військовий аеродром у Мачулищах відбулося:

10 прильотів Іл-76 повітряно-космічних сил рф;

два прильоти Ан-22 повітряно-космічних сил рф;

три прильоти Ан-124 повітряно-космічних сил рф.

Ан-22 — найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, щонайменше частина з цих літаків щось привезли в білорусь, проте що саме — невідомо. У одних тільки Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу, — йдеться у повідомленні.

Також цього тижня до білорусі прилетів літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 пкс рф (RF-94268). Минулого разу він прилітав у квітні. Цей літак пробув на території білорусі п’ять днів і 12 годин, і тричі по шість годин «працював» у повітряному просторі в супроводі винищувачів із аеропорту Барановичі.

Серед напрямків, куди полетіли або звідки прилітали усі ці літаки, можна виділити російські Таганрог, Іваново, Твер і Анапу.

Нагадаємо, Збройні сили України пильно стежать за армією білорусі. Наразі у країні збільшується кількість російської авіації та ракетних систем. Загроза ракетних ударів з підконтрольної режиму диктатора олександра лукашенка країни зберігатиметься ще принаймні три місяці. Відомо, що білорусь віддала росіянам під повний контроль аеродром «Зябровка». Туди воєнні злочинці росії звозять С-400, танки і БМП.