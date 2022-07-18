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Реактивным установкам HIMARS посвятили песню, скриншот видео
Автор хита «Байрактар» написал песню о HIMARS (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172791-avtor-hita-bayraktar-napisal-pesnu-o-himars-video.htmlРакурс
Реактивні системи залпового вогню HIMARS, які показали себе як ефективний інструмент боротьби з рашистами, тепер мають власну пісню.
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Її написав автор хіта «Байрактар» Тарас Боровок. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук прес-служби Угруповання об'єднаних сил, де також опубліковано кліп на нову пісню.
Боровок — український полковник, продюсер, співак і автор пісень.
1 березня, невдовзі після початку масштабного російського вторгнення в Україну, з’явилася його патріотична пісня «Байрактар», присвячена ударному оперативно-тактичному безпілотнику Bayraktar TB2, яка є на озброєнні української армії. Ця пісня набула значної популярності в Україні та за її межами.
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