Об увольнении Баканова и Венедиктовой пока речь не идет — ОПhttps://racurs.ua/n172790-ob-uvolnenii-bakanova-i-venediktovoy-poka-rech-ne-idet-op.htmlРакурс
Відсторонення президентом Ірини Венедіктової від посади генерального прокурора та усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ ще не означає їхнього звільнення.
Наразі будуть проводитися службові перевірки. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, повідомляє агентство «Укрінформ».
За результатами вже конкретно цих службових перевірок і розслідувань президентом буде прийнято рішення про необхідність внесення до парламенту подання про надання згоди на звільнення генерального прокурора, і те саме стосується голови СБУ, — наголосив Смирнов.
За словами Смирнова, відповідні укази Володимира Зеленського з’явилися, оскільки «президент і ми всі достатньо довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів по очищенню від колаборантів і державних зрадників».
Він наголосив, що на шостому місяці війни майже щотижня у цих правоохоронних органах продовжують виявляти колаборантів.
Тому «щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і працівників СБУ, які підозрюються у співпраці з країною-агресором, і те саме стосується прокуратури, президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення від посади і усунення».
Смирнов також пояснив різницю у формулюваннях у відповідних указах Зеленського:
- генпрокурора Венедіктову «відсторонено» згідно з правом президента відсторонити від займаної посади посадову особу, яка призначається і звільняється ним;
- Баканова"усунено" від виконання обов’язків згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, оскільки очільник СБУ є військовим.
Джерело: «Укрінформ»