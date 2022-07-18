Іван Баканов та Ірина Венедіктова, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n172790-pro-zvilnennya-bakanova-i-venediktovoyi-narazi-sche-ne-ydetsya-op.html

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Відсторонення президентом Ірини Венедіктової від посади генерального прокурора та усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ ще не означає їхнього звільнення.

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Наразі будуть проводитися службові перевірки. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, повідомляє агентство «Укрінформ».

За результатами вже конкретно цих службових перевірок і розслідувань президентом буде прийнято рішення про необхідність внесення до парламенту подання про надання згоди на звільнення генерального прокурора, і те саме стосується голови СБУ, — наголосив Смирнов.

За словами Смирнова, відповідні укази Володимира Зеленського з’явилися, оскільки «президент і ми всі достатньо довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів по очищенню від колаборантів і державних зрадників».

Він наголосив, що на шостому місяці війни майже щотижня у цих правоохоронних органах продовжують виявляти колаборантів.

Тому «щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і працівників СБУ, які підозрюються у співпраці з країною-агресором, і те саме стосується прокуратури, президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення від посади і усунення».

Смирнов також пояснив різницю у формулюваннях у відповідних указах Зеленського:

генпрокурора Венедіктову «відсторонено» згідно з правом президента відсторонити від займаної посади посадову особу, яка призначається і звільняється ним;

Баканова"усунено" від виконання обов’язків згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, оскільки очільник СБУ є військовим.

Джерело: «Укрінформ»