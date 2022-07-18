Рашисты атаковали Украину с картами прошлого века, фото: СБУ

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СБУ встановила, що частина російських командирів, здійснюючи вторгнення в Україну в лютому, керувалися топографічними картами 1969 року.

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Про це свідчать документи загарбників, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області, повідомляє прес-центр спец-служби.

На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав’янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було, — зазначають у спецслужбі.

Детальне вивчення цих карт, які навіть мали гриф секретності, показало, що вони виготовлені у 1969 році.

У СБУ наголошують, що у Топографічній службі Західного військового округу рф напередодні масштабного вторгнення в Україну заявляли, що вони забезпечують російське військове командування «найсучаснішими картами», виготовленими нібито за допомогою «найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів».