Плененный командир российской ДРГ, фото: ГУР

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На Харківщині розвідувальна група Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України «Кедр» знищила диверсійно-розвідувальну групу морської піхоти північного флоту вмф рф.

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В результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено, багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба ГУР.

Зазначається, що в ході спецоперації в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях.

Згодом група «Кедр» разом із підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провели низку боєзіткнень та змусили ворога відійти з позицій, пропри його значну чисельну перевагу.

В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що полонений рашист — військовослужбовець 140-го загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами північного флоту вмф рф (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому він був відряджений в угруповання збройних сил рф у Сирії.

Безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів, — зазначають у ГУР.

За словами полоненого рашиста, його групу зібрали в селищі Печенга Мурманської області, після чого через Бєлгород вони зайшли на територію України. Відразу після цього їх доставили в Дементіївку із завданням «взяти висоту».

У перший же день майже всіх втратили, здебільшого були втрати через те, що люди йшли самі, — розповів окупант.

Тепер полонений окупант закликає інших російських військовослужбовців повертатися додому.

Тут не потрібно воювати, — наголошує він.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що росіяни несподівано вивели велику кількість техніки сухопутних військ з військової бази, розташованої поблизу фінського кордону у Мурманській області. Ймовірно, цю техніку перекинули в Україну.