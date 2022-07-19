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Яркое уничтожение техники россиян показала аэроразведка ВСУ

Яркое уничтожение техники россиян показала аэроразведка ВСУ (ВИДЕО)

19 июл 2022, 14:36
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Війна росії проти України триває. Тим часом 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу показала, як аеророзвідка та артилерія спільно працюють над знищенням артилерійських розрахунків воєнних злочинців рф.



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Аеророзвідка — це очі артилерії. Робота аеророзвідки не закінчується на передачі координат артилеристам. Коли у справу включаються «боги війни» — артилерія — аеророзвідники коригують її вогонь, — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінка бригади.

Цей процес також відображено на відео. Окрім цього, моменти ураження техніки окупантів артилеристами 28-ї бригади завдяки злагодженій роботі з аеророзвідкою також потрапив на відео.

Источник: Ракурс


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