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Ракурс
Яскраве знищення техніки росіян показала аеророзвідка ЗСУ

Яскраве знищення техніки росіян показала аеророзвідка ЗСУ (ВІДЕО)

19 лип 2022, 14:36
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Війна росії проти України триває. Тим часом 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу показала, як аеророзвідка та артилерія спільно працюють над знищенням артилерійських розрахунків воєнних злочинців рф.



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Аеророзвідка — це очі артилерії. Робота аеророзвідки не закінчується на передачі координат артилеристам. Коли у справу включаються «боги війни» — артилерія — аеророзвідники коригують її вогонь, — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінка бригади.

Цей процес також відображено на відео. Окрім цього, моменти ураження техніки окупантів артилеристами 28-ї бригади завдяки злагодженій роботі з аеророзвідкою також потрапив на відео.

Джерело: Ракурс


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