Рыба протухла - дикая версия рф с отрицанием гибели людей в театре Мариуполя

https://racurs.ua/n172836-ryba-protuhla-dikaya-versiya-rf-s-otricaniem-gibeli-ludey-v-teatre-mariupolya.html

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Нову цинічну версію знищення драмтеатру у Маріуполі вигадали воєнні злочинці росії. За результатами їхнього «розслідування», трупний запах виник не через сотні загиблих внаслідок скидання надпотужної авіабомби з російського бомбардувальника, а через прихований склад протухлої риби.

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Воєнні злочинці рф твердять, що через вибух загинуло лише 14 осіб. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Слідчі» не звернули уваги на свідчення тих, хто вижив, не проаналізували супутникові знімки та дані радарів зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї. Все це вже зробили спеціалісти Amnesty International. У своєму ґрунтовному висновку з розслідування вони дійшли до висновку, що російські військові, вочевидь, цілеспрямовано вразили театр, знаючи, що там ховалися сотні мирних жителів. Ймовірно вони скинули дві 500-кілограмові бомби, що здетонували одночасно, — додали у міськраді.

Нагадаємо, 20 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із драматичного театру міста. Загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші.

16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на будівлю театру, де переховувалися місцеві мешканці. Після бомбардування центральна частина театру зруйнувалася, а уламками завалило вхід у бомбосховище. На супутникових знімках було видно, що перед фасадом драмтеатру і позаду в сквері були написи на асфальті великими літерами білою фарбою «Діти». Станом на 4 травня за даними розслідування «Associated Press» від авіаудару росіян по драмтеатру загинули близько 600 осіб. Матеріали розслідування базувалися на показаннях 23 людей, які вижили під час бомбардування, рятувальників та людей, близько знайомих із укриттям у драмтеатрі. Також журналісти використали плани приміщень театру, фото та відео зроблені всередині.

Human Rights Watch опитали біженців з Маріуполя, які вказали, що в театрі перебувало від 500 до 800 осіб.