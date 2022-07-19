Московский патриархат покрывает священника-коллаборанта из Бородянки - СМИ

https://racurs.ua/n172837-moskovskiy-patriarhat-pokryvaet-svyaschennika-kollaboranta-iz-borodyanki-smi.html

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Митрополит УПЦ московського патріархату Онуфрій 17 липня відвідав парафію російської церкви в Бородянці, де служить скандальний священик Віктор Талько. У часи окупації Київщини воєнними злочинцями рф він допомагав загарбникам, давав коментарі пропагандистським ЗМІ, в яких стверджував, що росіянам потрібно було напасти на Україну ще у 2014 році. Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України Євстратій Зоря.

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Нині митрополит Онуфрій, зі слів Зорі, під час візиту до Бородянки демонстрував всіляку підтримку колаборанту.

У попа Талька — «жодних проблем» через явне колаборанство. Чому? Може тому, що на Великдень голова СБУ Іван Баканов був у вівтарі на службі митрополита Онуфрія, — пояснив Євстратій Зоря.

Талько на камеру російським пропагандистам розповідав, що у часи Революції гідності путінські війська в Україні «зустрічали б з квітами». Також московський священик під час окупації Київської області воєнними злочинцями росії організовував депортацію мешканців Бородянки до Білорусі.